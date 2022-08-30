В Киеве разоблачили подпольные игровые залы, которые зарабатывали по миллиону гривен ежемесячно (фото)

В Киеве разоблачили подпольные игровые залы с доходом около 1 млн гривен ежемесячно. О подозрении сообщили 13 участникам преступной группировки.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Четыре заведения работали в разных районах столицы со строгой конспирацией. Каждое из помещений было оформлено на подставных лиц, оборудовано компьютерами с установленным программным обеспечением, предоставляющим доступ к симуляторам игрового оборудования, системой видеонаблюдения, а также необходимой для полноценного функционирования заведения мебелью, интернет-связью, другим оборудованием и местами для отдыха. клиентов.

Персонал заведений подбирали после тщательной проверки, сотрудники работали посменно без документального оформления. Для поощрения игроков их бесплатно угощали напитками в качестве комплимента от заведения и давали играть взаймы.

Сообщено о подозрении 13 участникам преступной организации. Среди них организаторы, "бухгалтеры", администраторы и операторы-кассиры. Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Напомним, в Киеве полицейские разоблачили мужчину и женщину, которые с помощью соцсетей продавали экзотических животных, занесенных в Красную книгу. Среди них были тигры, питоны, обезьяны, тараканы, пума и другие представители фауны.

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