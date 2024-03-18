В Киеве разоблачили организаторов переправки призывников через границу: как действовала схема (фото)

Организаторами схемы оказались уроженец Беларуси и житель Киева-глава одного из благотворительных фондов.
В Киеве следователи полиции вместе с работниками СБУ разоблачили двух мужчин, наладивших преступную схему по незаконной переправке призывников через госграницу Украины.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Правоохранители установили, что за 8500 евро соучастники ставили в паспортах военнообязанных поддельные выездные штампы. Таким образом клиенты злоумышленников получали возможность уехать за пределы государства.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что организаторы схемы – 43-летний уроженец Беларуси и житель Киева-глава одного из благотворительных фондов.
Правоохранители задержали одного из фигурантов, когда тот как раз получал часть денег за свою незаконную услугу.
Читайте главные новости дня:
- Рейд российских добровольцев на территории РФ: захвачена еще одна деревня – все, что известно по состоянию на сейчас
- Работники ТЦК во Львове похитили волонтера и направили в Ровно: что говорят в военкомате (видео)
- Курс валют в Украине: доллар снова рвется до 40 гривен — что делать
Соучастникам объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Злоумышленникам грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что правоохранители с начала полномасштабной войны разоблачили около 400 групп, способствовавших военнообязанным в незаконном выезде за границу.
Читайте также: