В Киеве разоблачили организаторов переправки призывников через границу: как действовала схема (фото)

Организаторами схемы оказались уроженец Беларуси и житель Киева-глава одного из благотворительных фондов.

В Киеве следователи полиции вместе с работниками СБУ разоблачили двух мужчин, наладивших преступную схему по незаконной переправке призывников через госграницу Украины.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Правоохранители установили, что за 8500 евро соучастники ставили в паспортах военнообязанных поддельные выездные штампы. Таким образом клиенты злоумышленников получали возможность уехать за пределы государства.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что организаторы схемы – 43-летний уроженец Беларуси и житель Киева-глава одного из благотворительных фондов.

Правоохранители задержали одного из фигурантов, когда тот как раз получал часть денег за свою незаконную услугу.

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Соучастникам объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Злоумышленникам грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Полиция Киева разоблачила организаторов схемы незаконной переправки мужчин за границу / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полиция Киева разоблачила организаторов схемы незаконной переправки мужчин за границу / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что правоохранители с начала полномасштабной войны разоблачили около 400 групп, способствовавших военнообязанным в незаконном выезде за границу.

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