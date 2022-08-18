В Киеве разоблачили один из добробатов на незаконном хранении автоматов и почти тысячи патронов к ним

Злоумышленники прикрывались участием в одном из добровольческих формирований терробороны столицы. Они не намеревались участвовать в боевых действиях против агрессорки России. Впрочем, хранили на территории собственных складских и производственных помещений оружие и боеприпасы для частной охраны.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Во время обысков правоохранители изъяли более 60 незарегистрированных автоматов АК-74 и 9500 патронов к ним.

В Службе безопасности сообщили, что незаконный состав организовал одно из добровольческих формирований территориального общества Киева. Силовики во время обысков изъяли всю партию средств поражения. Все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу.

"Указанное оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона", — подчеркнули в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.

Как сообщалось, в начале августа в Киеве был разоблачен злоумышленник, когда тот незаконно пытался снять 23 млн гривен в одном из банков столицы. Однако в дальнейшем следствие установило, что ранее мошенник сумел снять аналогичным способом еще почти 1,7 млн гривен со счета пострадавшего в другом районе столицы.

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