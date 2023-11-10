В Киеве разоблачили мошенников, собиравших деньги на лечение военных и детей: как действовала схема

В Соломенском районе Киева разоблачили аферистов, организовавших мошеннический сбор на лечение раненых военнослужащих и тяжелобольных детей.

Об этом сообщает столичная полиция.

Как было установлено, участники схемы размещали в социальной сети Facebook ложные публикации с прикреплением соответствующих фото о якобы срочном сборе средств на лечение. В частности, они публиковали истории о том, что необходимо спасать жизнь детям, получившим тяжелые ожоги.

Также нарушители открывали сбор на лечение раненых бойцов ВСУ. Чтобы вызвать доверие у читателей, они размещали фото бойцов, находивших в разных новостях о войне.

Как выяснили полицейские, большинство использованной информации о детях и их болезнях были реальными: мошенники мониторили соцсети и подыскивали публикации, где родители просят помощи для лечения своих детей. После этого они дублировали информацию на свою страницу и для перечисления денежных средств предоставляли собственные реквизиты.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана, с использованием электронно-вычислительной техники совершенном повторно. Злоумышленникам доложено о подозрении. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в Киевской области разоблачен псевдоволонтер, который наживался на военных.

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