В Киеве разоблачили коррупцию с новогодней елкой на вокзале: нанесено 380 тыс. грн ущерба

Чиновница "Укрзализныци" приобрела для столичного железнодорожного вокзала новогоднюю елку по завышенной цене.
Полиция разоблачила чиновницу "Укрзализныци" в злоупотреблении служебным положением, в результате чего для вокзала в Киеве была приобретена искусственная новогодняя елка с ущербом на 380 тыс. грн.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Во время проведения закупок для организации праздничных мероприятий работница "Укрзализныци" внесла заведомо антиконкурентные данные по особенностям продукции, ее упаковке, условиям и стандартам.
"Это позволило принять участие в тендере подконтрольным предприятиям и сформировать коммерческое предложение на товар по ценам, значительно выше рыночных", — отметили в МВД.
С победителем тендера был заключен договор на закупку искусственной новогодней елки для ж/д вокзала Киева. Сумма нанесенного ущерба составляет более 380 тыс. грн.
Правоохранители по этому факту сообщили о подозрении начальнице одного из отделов производственного подразделения филиала "Вокзальная компания" АО "Укрзализныця". Подозреваемой инкриминируют злоупотребление служебным положением.
Напомним, 21 июля в Киеве правоохранители устроили одновременно 20 обысков в служебных помещениях УК "Киевавтодор", районных КП ДЭУ столицы и подрядных организаций. Обыски прошли по делу о присвоении денег при закупках услуг по капитальному ремонту дорог, благоустройству и ликвидации ям в столице.
Читайте также:
- Священник-коллаборант из Бородянки хочет присвоить имущество перешедшей к ПЦУ общины: документы
- В Киеве водитель на большой скорости сбил на блокпосту двух нацгвардейцев, один погиб на месте (видео)
- Миллион гривен на медали: в Ивано-Франковске потратят кучу бюджетных средств на "рыцарские" награды (фото)