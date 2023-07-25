В Киеве разоблачили коррупцию с новогодней елкой на вокзале: нанесено 380 тыс. грн ущерба

Чиновница "Укрзализныци" приобрела для столичного железнодорожного вокзала новогоднюю елку по завышенной цене.

Полиция разоблачила чиновницу "Укрзализныци" в злоупотреблении служебным положением, в результате чего для вокзала в Киеве была приобретена искусственная новогодняя елка с ущербом на 380 тыс. грн.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Во время проведения закупок для организации праздничных мероприятий работница "Укрзализныци" внесла заведомо антиконкурентные данные по особенностям продукции, ее упаковке, условиям и стандартам.

"Это позволило принять участие в тендере подконтрольным предприятиям и сформировать коммерческое предложение на товар по ценам, значительно выше рыночных", — отметили в МВД.

С победителем тендера был заключен договор на закупку искусственной новогодней елки для ж/д вокзала Киева. Сумма нанесенного ущерба составляет более 380 тыс. грн.

Правоохранители по этому факту сообщили о подозрении начальнице одного из отделов производственного подразделения филиала "Вокзальная компания" АО "Укрзализныця". Подозреваемой инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Чиновнице "Укрзализныци" объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением/Скриншот

Напомним, 21 июля в Киеве правоохранители устроили одновременно 20 обысков в служебных помещениях УК "Киевавтодор", районных КП ДЭУ столицы и подрядных организаций. Обыски прошли по делу о присвоении денег при закупках услуг по капитальному ремонту дорог, благоустройству и ликвидации ям в столице.

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