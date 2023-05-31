В Киеве разоблачили еще девять человек, публиковавших видео работы ПВО (фото)

Полицейские разоблачили еще девять граждан, публиковавших в соцсетях видео работы ПВО.
В Киеве правоохранители разоблачили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли видео работы противовоздушной обороны во время очередной атаки России на Киев, а затем выложили видео в социальных сетях.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.
"Все они были доставлены в отделы полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники и они дали объяснения. В настоящее время они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств", — говорится в сообщении.
Полиция Киева в который раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО.
Напомним, боец, за два первых дежурства сбивший по ракете над Киевщиной, рассказал о своей "малышке" и охоте на цели.
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