В Киеве разоблачили дуэт злоумышленников в сбыте фальшивой иностранной валюты: фото

Фигуранты задержаны при попытке сбыта 240 тысяч долларов США.

В Киеве разоблачили дуэт злоумышленников в сбыте фальшивой иностранной валюты.

Сообщники наладили незаконный бизнес по закупке за рубежом поддельных долларов США и евро и продажи их на территории Украины. Фигуранты задержаны на попытке сбыта 240 тысяч долларов США.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Следователи полиции Киева совместно с оперативными сотрудниками департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры задержали двух человек за сбыт фальшивой иностранной валюты. Злоумышленниками оказались 42-летний уроженец Луганщины и 34-летний житель Львовской области.

Как рассказал начальник отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев, сообщники наладили незаконную деятельность по закупке поддельных долларов США и евро в других странах с последующей их продажей на территории Украины.

"Мы выяснили, что фигуранты через Интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушители задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 240 тысяч долларов США. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы", — рассказал Киселев.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины — хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Также следователи обратились с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников преступной схемы.

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