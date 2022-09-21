В Киеве разоблачили агентов РФ, которые передавали координаты ТЭЦ для ракетных ударов

В Киеве правоохранители разоблачили российских агентов, собиравших информацию о геолокации столичных объектов критической инфраструктуры и Сил обороны.

Об этом сообщили в СБУ.

Особое внимание они уделяли местам расположения украинских военных подразделений, в том числе Национальной гвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов.

Сведения предатели отправляли оккупантам через анонимные телеграммы-каналы. За каждый отчет захватчики перечисляли денежное вознаграждение в размере 5 тысяч в гривневом эквиваленте. Для маскировки расчетов злоумышленники использовали электронные криптовалютные обменники и банковские карты, оформленные на подставных лиц.

По данным следствия, агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В ее состав входило четверо жителей Киева.

Для конспирации они получили оперативные псевдонимы, среди которых "Y", "Шаман" и "Нарик". К разведывательно-подрывной деятельности они пытались привлечь житель Черкасской области.

Злоумышленники фотографировали объекты и передавали в РФ материалы с пометками на электронных картах и подробным описанием прилегающей территории. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетных ударов по Киеву в течение подготовки к отопительному сезону.

Трем злоумышленникам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще одному фигуранту сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, экс-работника "Укрпочты" подозревают в коллаборационизме и незаконной передаче оккупантам в Запорожье автомобилей компании общей стоимостью 2,5 млн грн.

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