В Киеве разоблачили агента РФ: собирал информацию о силовых структурах Украины (фото)

Агента интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам.
В Киеве разоблачили и задержали российского агента, собиравшего информацию о военнослужащих силовых структур Украины.
Об этом 28 января сообщила пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что мужчину завербовало так называемое "МГБ ДНР". Он попал в поле зрения российских спецслужб, посещая родственников на временно неподконтрольной территории Донбасса.
Агента также интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам. Злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.
Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в Германии гражданина РФ, работавшего научным сотрудником в университете, подозревают в шпионаже.
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