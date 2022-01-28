В Киеве разоблачили агента РФ: собирал информацию о силовых структурах Украины (фото)

В Киеве разоблачили агента РФ: собирал информацию о силовых структурах Украины (фото)

Агента интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам.

В Киеве разоблачили и задержали российского агента, собиравшего информацию о военнослужащих силовых структур Украины.

Об этом 28 января сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что мужчину завербовало так называемое "МГБ ДНР". Он попал в поле зрения российских спецслужб, посещая родственников на временно неподконтрольной территории Донбасса.

Агента также интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам. Злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.

Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Германии гражданина РФ, работавшего научным сотрудником в университете, подозревают в шпионаже.

СБУ

СБУ

Новости Украины: в СБУ назвали фейком заявление ФСБ Российской Федерации о задержании украинских шпионов

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