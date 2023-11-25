В Киеве разоблачено "детективное агентство", участники которого незаконно следили за людьми: фото

В список услуг агентства также входило предоставление информации из государственных и правоохранительных баз данных.

В Киеве разоблачено "детективное агентство", участники которого осуществляли незаконную слежку за людьми с использованием специальных технических средств.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, участники "детективного агентства" за денежное вознаграждение осуществляли скрытую слежку за гражданами Украины путем визуального наблюдения и слежения за маршрутами передвижения лиц", — говорится в сообщении.

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В список услуг агентства также входило предоставление информации из государственных и правоохранительных баз данных.

Стоимость услуг "детективов" по предоставлению информации из баз данных (АРМОР, ЗАГС, НАИС, АРКАН) составляла от 600 долларов США.

"В свою очередь, неустановленные лица, злоупотребляя своим служебным положением, за денежное вознаграждение проверяли нужные физические лица по имеющимся базам данных и передавали полученную информацию "детективу", - добавили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых задокументирована противоправная деятельность указанных лиц.

Одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных лиц.

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