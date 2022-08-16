В Киеве разоблачен загримированный мошенник: снимал миллионные суммы с банковских счетов

Аферист разоблачен в еще одном эпизоде незаконного снятия 1,7 млн грн с чужого счета.

В начале августа в Киеве был разоблачен злоумышленник, когда незаконно пытался снять 23 млн гривен в одном из банков столицы.

Однако в дальнейшем следствие установило, что ранее мошенник сумел снять аналогичным способом еще почти 1,7 млн гривен со счета пострадавшего в другом районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении мошеннику, который пользуясь военным положением, завладел денежными средствами лица, вынужденно покинувшего территорию Украины (ч.1, 2 ст. 190 УК Украины).

Следствием установлено, что злоумышленнику стало известно о том, что на банковском счету мужчины, вынужденно выехавшего с территории Украины в связи с российской военной агрессией, находятся значительные средства. Мошенник решил завладеть средствами потерпевшего, выдав себя за него. Подделав документы на его имя и загремировав лицо, злоумышленник вводил в заблуждение сотрудников банка и беспрепятственно снимал средства с банковского счета потерпевшего.

В начале августа злоумышленника разоблачили при попытке незаконно снять 23 млн гривен в одном из банков столицы.

Однако в дальнейшем следствие установило, что ранее мошенник сумел снять аналогичным способом еще почти 1,7 млн гривен со счета пострадавшего в другом районе столицы.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме более 740 тыс. гривен.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим эпизодам и устанавливают его возможных подельников.

За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области мошенники выманивали деньги на "потребности" ВСУ от имени чиновников.

Как выстояла украинская банковская система и какие функции уже возобновили свое действие

Читайте также: