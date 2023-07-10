В Киеве разоблачен мошенник, коварно обманувший военных: как действовала схема

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сделки с закупкой автомобилей якобы для фронта.

В Киеве разоблачен мошенник, который обманул военнослужащих. Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении ранее судимого 26-летнего жителя Винницкой области, который путем обмана завладел денежными средствами военных.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что военнослужащий Вооруженных Сил Украины разместил в интернете объявление о покупке транспортного средства для нужд военного подразделения.

Также читайте В Киеве мужчина напал на автобус с пассажирами: что известно

"Увидев указанное объявление, злоумышленник с целью легкой наживы и корыстных побуждений сообщил военнослужащим о наличии у него транспортного средства, которое он готов передать безвозмездно, но нужны средства, чтобы его заправить горючим. После перечисления средств на перевозку автомобиля мошенник перестал выходить на связь, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению", — сообщили в прокуратуре.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сделки с закупкой автомобилей "для фронта".

Напомним, житель Волыни организовывал "сбор" средств для раненых бойцов: суммы переводов достигали десятков тысяч гривен.

Читайте также: