Утром 20 декабря в Киеве раздаются очень мощные взрывы. В столице от 06:35 объявлена воздушная тревога. Армия РФ атакует ракетами.

Об этом сообщили местные власти и мониторинговые чаты.

"В Киеве работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — подчеркнул городской голова Виталий Кличко.

Воздушные силы и мониторинговые чаты предупредили, что оккупационная армия запустила ракеты. Цели улетают на Киев. В частности, известно об атаке баллистикой.

Как сообщалось, ночью Киеву также угрожали российские дроны. Силами и средствами ПВО все угрожавшие столице российские БпЛА были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и на его территории.

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