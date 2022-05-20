В Киеве раздавались взрывы: в КГГА рассказали, что произошло

В Киеве 20 мая были слышны взрывы.
Звуки взрывов, которые можно было услышать утром 20 мая в Киеве, связаны с работой ПВО.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По его словам, в Киеве сработала ПВО, но ситуация контролируемая.
"Сейчас в городе никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, сработали действительно силы противовоздушной обороны. Сейчас в городе все более-менее спокойно", — сказал он.
Кроме того, эхо звуков взрывов могло доходить из Киевской области, где идет разминирование.
Напомним, Валерий Залужный заявил, что украинским военным удалось заставить российских оккупантов отказаться от главной цели - захвата Киева.
Как сообщалось, киевская терроборона овладевает новейшим оружием от партнеров, чтобы не только остановить врага, но и идти в наступление.
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