В Киеве раздавались взрывы: в КГГА рассказали, что произошло

В Киеве раздавались взрывы: в КГГА рассказали, что произошло

В Киеве 20 мая были слышны взрывы.

Звуки взрывов, которые можно было услышать утром 20 мая в Киеве, связаны с работой ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в Киеве сработала ПВО, но ситуация контролируемая.

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"Сейчас в городе никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, сработали действительно силы противовоздушной обороны. Сейчас в городе все более-менее спокойно", — сказал он.

Кроме того, эхо звуков взрывов могло доходить из Киевской области, где идет разминирование.

Напомним, Валерий Залужный заявил, что украинским военным удалось заставить российских оккупантов отказаться от главной цели - захвата Киева.

Как сообщалось, киевская терроборона овладевает новейшим оружием от партнеров, чтобы не только остановить врага, но и идти в наступление.

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