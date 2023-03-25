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"Как будто НЛО высаживается": в Киеве раздался странный звук, похожий на взрыв - социальные сети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3316
Время на прочтение
1 мин
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"Как будто НЛО высаживается": в Киеве раздался странный звук, похожий на взрыв - социальные сети

Фото: ТСН.ua

Что произошло – пока неизвестно.

Сейчас ситуация в столице спокойная. Но в то же время раньше был звук похож на взрыв на Днепровской Набережной.

Об этом идет речь в социальных сетях.

В то же время, некоторые СМИ пишут о том, что в Киеве, район Оболонь, был слышен мощный взрыв.

Официальной информации пока нет.

О причинах звука не сообщается.

Воздушная тревога в столице не объявлена. Информация уточняется.

Очевидцы говорят, что никогда такого удивительного звука не слышали. Звук очень громкий, по ощущениям, будто что-то меняет высоту. Также слышен своеобразный свист.

"Боже, будто НЛО высаживается", - прокомментировали ситуацию очевидцы.

"По поводу странного звука скоро закончится. Не надо волноваться", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Напомним, что после полуночи несколько украинских областей охватила воздушная тревога, однако довольно быстро был объявлен отбой.

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