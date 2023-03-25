"Как будто НЛО высаживается": в Киеве раздался странный звук, похожий на взрыв - социальные сети

Сейчас ситуация в столице спокойная. Но в то же время раньше был звук похож на взрыв на Днепровской Набережной.

Об этом идет речь в социальных сетях.

В то же время, некоторые СМИ пишут о том, что в Киеве, район Оболонь, был слышен мощный взрыв.

Официальной информации пока нет.

О причинах звука не сообщается.

Воздушная тревога в столице не объявлена. Информация уточняется.

Очевидцы говорят, что никогда такого удивительного звука не слышали. Звук очень громкий, по ощущениям, будто что-то меняет высоту. Также слышен своеобразный свист.

"Боже, будто НЛО высаживается", - прокомментировали ситуацию очевидцы.

"По поводу странного звука скоро закончится. Не надо волноваться", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

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Напомним, что после полуночи несколько украинских областей охватила воздушная тревога, однако довольно быстро был объявлен отбой.