В Киеве раздался взрыв: над городом поднимается дым — СМИ

Тревогу в городе не объявляли.

В воскресенье, 8 сентября, в Киеве раздался взрыв. В Сети публикуют фото задымления в столице.

Как сообщили журналистам КИЕВ24 в пресс-службе ГСЧС, один взрыв прогремел в Голосеевском районе.

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В ГСЧС подтвердили, что он был бытового характера и не связан с прилетом, ведь в городе тревога не объявлена. Некоторые местные паблики сообщают о задымлении в столице.

Пока официальной информации от КГГА нет.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по гостинице на Донетчине. Под завалами есть люди.

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