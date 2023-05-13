В Киеве раздался взрыв: что произошло

В ночь на субботу, 13 мая, в Киеве раздался взрыв. Около 00:30 прогремело на правом берегу столицы, сообщают местные жители. При этом воздушную тревогу не объявляли.

На месте инцидента начался пожар. Предварительно известно, что возле Александровской больницы взорвался автомобиль скорой помощи. Об этом сообщают столичные паблики и публикуют видео возгорания. Ждем официальной информации.

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"На территории Александрийской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени", - сообщает КМВА.

Пожар уже ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в Москве произошел сильный пожар на заводе по изготовлению двигателей для самолетов МиГ. Есть пострадавшие.