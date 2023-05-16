В Киеве прогремел взрыв: что известно

В КОВА объяснили, что в Бучанском районе происходит уничтожение взрывоопасных предметов.

В Киеве прогремел взрыв. Особенно шумно было в Святошинском районе.

Но взрыв был плановым.

В Киевской областной военной администрации объяснили, что в Бучанском районе происходит уничтожение взрывоопасных предметов.

"Сохраняйте спокойствие – работы плановые", — отметили в КОВА.

Кроме того, как добавили в КОВА, в некоторых громадах Киевщины может быть громко.

"В течение сегодняшнего дня, 16 мая, на Ольшаницком месторождении гранитов (Рокитнянская громада) пройдут взрывные работы. Они связаны с технологическими процессами. Время проведения работ с 09:00 до 19:00", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 мая российская армия нанесла удар по Киеву. Жители столицы и пригорода слышали десятки мощных взрывов. Враг выпустил 18 ракет и 9 БПЛА – все цели уничтожила украинская противовоздушная оборона. Однако из-за падения обломков повреждения в нескольких районах столицы.

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