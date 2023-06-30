В Киеве раздался мощный взрыв: тревогу не объявляли

В соцсетях горожане пишут, что в некоторых домах исчез свет.
В Киеве раздался мощный взрыв.
Воздушную тревогу не объявляли.
Причина взрыва пока неизвестна.
В соцсетях горожане пишут, что в некоторых домах исчез свет.
Информации от власти о взрыве, который слышали в Киеве и области, не было.
Пользователи предполагают, что этот взрыв может быть связан с работой наших военных. Поскольку в области каждый день проходит разминирование.
Напомним, синоптики предупредили о резкой смене погоды в Киеве и области.
В пяти районах Киевской области ветер и дождь привели к отключению света.