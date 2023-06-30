В Киеве раздался мощный взрыв: тревогу не объявляли

В соцсетях горожане пишут, что в некоторых домах исчез свет.

В Киеве раздался мощный взрыв.

Воздушную тревогу не объявляли.

Причина взрыва пока неизвестна.

В соцсетях горожане пишут, что в некоторых домах исчез свет.

Информации от власти о взрыве, который слышали в Киеве и области, не было.

Пользователи предполагают, что этот взрыв может быть связан с работой наших военных. Поскольку в области каждый день проходит разминирование.

Напомним, синоптики предупредили о резкой смене погоды в Киеве и области.

В пяти районах Киевской области ветер и дождь привели к отключению света.

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