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В Киеве раздался мощный взрыв: тревогу не объявляли

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
4928
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве раздался мощный взрыв: тревогу не объявляли

В последний день июня в Киеве вечером раздался взрыв / Фото: unsplash.com

В соцсетях горожане пишут, что в некоторых домах исчез свет.

В Киеве раздался мощный взрыв.

Воздушную тревогу не объявляли.

Причина взрыва пока неизвестна.

В соцсетях горожане пишут, что в некоторых домах исчез свет.

Информации от власти о взрыве, который слышали в Киеве и области, не было.

Пользователи предполагают, что этот взрыв может быть связан с работой наших военных. Поскольку в области каждый день проходит разминирование.

Напомним, синоптики предупредили о резкой смене погоды в Киеве и области.

В пяти районах Киевской области ветер и дождь привели к отключению света.

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Дата публикации
Просмотры
4928
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