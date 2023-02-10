В Киеве раздался мощный взрыв: что известно

В Киеве около 15:00 раздался мощный взрыв. Его слышали также жители Киевской области. Воздушная тревога на Киевщине объявлена не была.

В Петровском сельском совете сообщили, что взрыв был плановым.

"Сегодня, 10 февраля, около 15:00 будут работать пиротехники на территории Петровской общины. Возможно, будет слышен громкий взрыв", — предупреждали утром жителей киевлян и пригорода.

Напомним, что во время массированной российской атаки 10 февраля над Киевом сбили десять вражеских ракет. В результате были повреждены электросети.

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