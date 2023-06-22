В Киеве раздались взрывы: огонь охватил многоэтажку — очевидцы

Причиной взрыва стал не "прилет", а, вероятно, взрыв газа.
В ночь на 22 июня уже после отбоя воздушной тревоги около 3:30 по Киеву очевидцы сообщили о звуках взрывов на Левом берегу.
Позже стало известно, что, вероятно, взорвался баллон с газом в доме по улице Андрея Малышко, 33. Это вызвало достаточно значительные разрушения.
Мониторинговые каналы сообщают о том, что на четвертом этаже дома горит квартира, слышны звуки разбитого и даже крики людей. На место инцидента выехали спасатели и медики.
Согласно свидетельствам очевидцев, в доме разрушены несколько этажей. Дом пылает, его охватил густой чёрный дым.
Пожар уже начали тушить, но огонь еще горит.
Пока официальной информации об инциденте нет.
Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.
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