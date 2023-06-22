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В Киеве раздались взрывы: огонь охватил многоэтажку — очевидцы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1869
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве раздались взрывы: огонь охватил многоэтажку — очевидцы

В результате взрыва начался пожар в доме / Фото: pixabay.com

Причиной взрыва стал не "прилет", а, вероятно, взрыв газа.

В ночь на 22 июня уже после отбоя воздушной тревоги около 3:30 по Киеву очевидцы сообщили о звуках взрывов на Левом берегу.

Позже стало известно, что, вероятно, взорвался баллон с газом в доме по улице Андрея Малышко, 33. Это вызвало достаточно значительные разрушения.

Мониторинговые каналы сообщают о том, что на четвертом этаже дома горит квартира, слышны звуки разбитого и даже крики людей. На место инцидента выехали спасатели и медики.

Согласно свидетельствам очевидцев, в доме разрушены несколько этажей. Дом пылает, его охватил густой чёрный дым.

Пожар уже начали тушить, но огонь еще горит. 

Пока официальной информации об инциденте нет.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.

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Дата публикации
Просмотры
1869
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