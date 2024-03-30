В Киеве после воздушной тревоги раздались взрывы: неизвестные запустили салют (видео)

Салют был запущен в районе Выдубичей.

В Киеве в районе Выдубичей неизвестные запустили салют.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Событие произошло в субботу, 30 марта, вечером.

Как сообщается, звуки салютов было слышно на правом берегу столицы.

Кто именно запускал салют, пока не установлен.

Отмечаем, что во время военного положения запрещено использование пиротехнических изделий.

В Киеве неизвестные запустили салют

Напомним, незадолго до запуска запрещенного салюта в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики.

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