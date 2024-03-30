В Киеве после воздушной тревоги раздались взрывы: неизвестные запустили салют (видео)

Салют был запущен в районе Выдубичей.
В Киеве в районе Выдубичей неизвестные запустили салют.
Об этом пишут местные телеграммы-каналы.
Событие произошло в субботу, 30 марта, вечером.
Как сообщается, звуки салютов было слышно на правом берегу столицы.
Кто именно запускал салют, пока не установлен.
Отмечаем, что во время военного положения запрещено использование пиротехнических изделий.
Напомним, незадолго до запуска запрещенного салюта в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики.
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