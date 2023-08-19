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В Киеве раздались взрывы, хотя воздушной тревоги не было: что известно

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В Киеве раздались взрывы, хотя воздушной тревоги не было: что известно

Взрывы в Киеве 19 августа

Информация о пострадавших пока не поступала.

Сегодня, 19 августа, в Киеве прогремели мощные взрывы, которые испугали горожан.

Об этом сообщили в соцсетях.

По предварительной информации, инцидент произошел на Петропавловской Борщаговке. В небе виднеется большой столб дыма.

Скорее всего, взрывы не связаны с войной. Когда они произошли, воздушная тревога объявлена не была.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги возник пожар. Речь идет о промзоне на участке, находящемся на балансе области.

"Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", — сказал Кличко.

В ГСЧС Киевской области сообщили, что на место взрыва прибыли спасатели и все соответствующие подразделения.

© Facebook/ ГСЧС Украины
Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

"В 10:55 в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении.

Подразделения ГСЧС в составе 22 чел. личного состава и 5 ед. техники гарнизонов Киевской области и г. Киева – на месте", – отметили в ГСЧС.

В одном из районов Киева раздались взрывы

В одном из районов Киева раздались взрывы

Напомним, что этой ночью, 19 августа, россияне из района Курска выпустили 17 ударных дронов. Воздушные силы сбили 15 из них.

В частности, оккупанты атаковали Хмельницкую область, в результате чего были ранены два человека. Также "прилет" был в Житомирской области. Россияне попали в объект инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
1878
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