В Киеве раздались взрывы, хотя воздушной тревоги не было: что известно

Информация о пострадавших пока не поступала.

Сегодня, 19 августа, в Киеве прогремели мощные взрывы, которые испугали горожан.

Об этом сообщили в соцсетях.

По предварительной информации, инцидент произошел на Петропавловской Борщаговке. В небе виднеется большой столб дыма.

Скорее всего, взрывы не связаны с войной. Когда они произошли, воздушная тревога объявлена не была.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги возник пожар. Речь идет о промзоне на участке, находящемся на балансе области.

"Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", — сказал Кличко.

В ГСЧС Киевской области сообщили, что на место взрыва прибыли спасатели и все соответствующие подразделения.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

"В 10:55 в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении.

Подразделения ГСЧС в составе 22 чел. личного состава и 5 ед. техники гарнизонов Киевской области и г. Киева – на месте", – отметили в ГСЧС.