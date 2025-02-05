В Киеве раздались взрывы: город атакуют вражеские БпЛА

Столицу Украины атакуют 4-5 ударных беспилотника.
В Киеве ночью 5 февраля прозвучала серия взрывов.
Об этом информирует Общественное.
Перед взрывами в Воздушных силах сообщили об атаке вражеских беспилотников на столицу.
"Шахеды" в направлении г.Киев — угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО. Во время тревоги находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.
Глава Киева Виталий Кличко сообщил о работе силы противовоздушной обороны.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в черте города Черкассы раздались взрывы.
Мы ранее информировали, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
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