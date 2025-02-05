В Киеве раздались взрывы: город атакуют вражеские БпЛА

В Киеве ночью 5 февраля прозвучала серия взрывов.

Об этом информирует Общественное.

Перед взрывами в Воздушных силах сообщили об атаке вражеских беспилотников на столицу.

"Шахеды" в направлении г.Киев — угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО. Во время тревоги находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

Глава Киева Виталий Кличко сообщил о работе силы противовоздушной обороны.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в черте города Черкассы раздались взрывы.

Мы ранее информировали, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

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