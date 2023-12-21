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В Киеве раздались взрывы: есть попадания в жилой дом – все детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Киеве раздались взрывы: есть попадания в жилой дом – все детали

Атака дронов-камикадзе "Шахед"/Фото из открытых источников

В Соломенском районе столицы есть попадание в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

В Киеве вечером 21 декабря во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, КГГА сообщала о работе ПВО.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, спасатели направляются на вызов по сообщению о попадании в жилой дом в Соломенском районе.

"В результате работы ПВО по сбитым враждебным целям в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом. Информация уточняется. Экстренные службы следуют на место происшествия", — добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

23:55

"Попадание в жилой дом в Соломенском районе. Пылает на верхних этажах. Экстренные службы на месте", — уточнил Кличко.

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Дата публикации
Просмотры
3808
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