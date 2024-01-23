Ракетный удар по Киеву: что известно о последствиях

Людей призывают позаботиться о своей безопасности.

Утром 23 января Россия атаковала Киев ракетами. Есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщает КМВА.

"Работает ППО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – призвал начальник КМВА Сергей Попко.

Какие последствия

Стало известно, что в результате ракетного удара в Святошинском районе:

зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей;

предварительно, есть повреждение детского сада;

предварительно, есть повреждение одного дома.

Уже известно об одном раненом. Информация уточняется. Оперативные службы следуют на место.

"В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также сообщил, что также зафиксировано несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район. Там в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших нет, однако есть обращения к медикам по другому адресу в Соломенском районе.

Последствия удара по Киеву 23 января, Соломенский район

"В настоящее время одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе", – отметил он.

Последствия удара по Киеву 23 января, Соломенский район

В Печерском районе, добавил Кличко, есть попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.

Падение обломков без дальнейшего возгорания и разрушений зафиксировали в Дарницком районе. Они затронули крышу многоэтажного жилого дома и территорию детского сада.

По состоянию на 08:15 количество пострадавших в результате утренней атаки по Киеву возросло.

"Сейчас уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте", – написал Кличко.

Впоследствии в КМВА констатировали: к сожалению, в результате российских обстрелов погибла женщина.

По сообщению ОВА, по состоянию на 08:27 в Киеве уже 9 раненых в результате атаки РФ. У большинства минно-взрывные травмы. В частности, 8 человек госпитализировали, одному – медики проводят реанимационные мероприятия.

Ранее в Сумской области произошли 186 взрывов.

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