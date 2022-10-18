В Киеве раздались взрывы: что известно

Сегодня, 18 октября, во время воздушной тревоги в Киеве раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают местные жители столицы в соцсети. Также в одном из районов города были замечены черные клубы дыма.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, по предварительным данным, произошло попадание в объект энергосбережения.

"Предварительно три прилета в объект энергосбережения на Левом берегу города", — написал он.

Киевлянам рекомендовано находиться в укрытии!

Воздушная тревога в столице длится с 06:25 и до сих пор, по состоянию на 09:10 ч.

Обстрелы Киевщины

Российские войска утром 18 октября продолжили атаку Киевщины. Длительные воздушные тревоги раздаются с вечера и до утра. Глава Киевщины Алексей Кулеба призвал граждан не покидать укрытий. Кроме того, он просит не фиксировать работу ПВО, вражеских объектов и их падение, и не публиковать кадры в Сети.

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