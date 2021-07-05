В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: кого инфицировалось больше всего

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: кого инфицировалось больше всего

В медучреждения с ОРВИ и гриппом госпитализировали 262 человека.

В Киеве фиксируют рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. За последнюю неделю зарегистрировано 5794 больных, в том числе, и на COVID-19.

Об этом сообщили в государственном учреждении "Киевский городской лабораторный центр Минздрава".

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Как отмечается, в Киеве с 28 июня по 4 июля заболело 2612 детей (рост на 0,2%) и 3182 взрослых (рост на 25%). Это на 12,7% больше, чем на предыдущей неделе.

Кроме того, среди больных 45,1% несовершеннолетних, из которых 38,9% — дети школьного возраста, которых заболело 1017.

В медицинские учреждения госпитализировали 262 человека, среди госпитализированных — 60 детей.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 73,9%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 195,6.

Как сообщалось, в Украине увеличили количество пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. С понедельника, 5 июля, большинство из них работают ежедневно: с 10:00 до 17:30. Крупнейший в Украине центр вакцинации находится в Киеве — это пункт в международном выставочном центре.

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