В Киеве растет количество случаев коронавируса: статистика на 22 июля

Всего в столице подтверждено 217 437 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 21 июля в Киеве зафиксировано 246 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 14 случаев больше, чем 21 июля (232 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 217 437 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 208 150 человек (201 за сутки)
- умерли 5 224 человека (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 009 случаев COVID-19 (13 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 772 человека (26 за сутки)
- умерли 2 765 человек (трое за сутки)
Напомним, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".
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