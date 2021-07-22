В Киеве растет количество случаев коронавируса: статистика на 22 июля

Всего в столице подтверждено 217 437 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 21 июля в Киеве зафиксировано 246 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 14 случаев больше, чем 21 июля (232 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 217 437 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 208 150 человек ( 201 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 224 человека (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 009 случаев COVID-19 (13 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 772 человека ( 26 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 765 человек (трое за сутки)

Напомним, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".

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