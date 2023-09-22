В Киеве расследуют хищение бюджетных средств руководством университета им. Т. Шевченко — СМИ

Национальная полиция проверяет информацию Службы безопасности Украины о хищении средств руководством Киевского национального университета им. Тараса Шевченко во время проведения ремонтных работ в бомбоубежищах студенческих общежитий.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Нацполиции.

По материалам СБУ, в августе 2023 года Национальной полицией зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения". Указанная статья содержит санкцию в виде лишения свободы от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По словам собеседника агентства, "в рамках уголовного производства 1 сентября 2023 года Национальная полиция совместно с СБУ провели осмотры бомбоубежищ в студенческих общежитиях №14 и 23, в ходе которых эксперты зафиксировали нарушения, что, по предварительным выводам, наносит ущерб государству на сумму 1 до 2 млн грн".

Кроме того, отметил он, на закупку материалов и проведение ремонтных работ КНУ им. Шевченко подписал договоры с частными предпринимателями, которые имеют признаки связи с руководством университета.

Национальная полиция также продолжает следствие в рамках другого уголовного производства, зарегистрированного в январе 2023 года, где проверяются обстоятельства закупки КНУ им. Т. Шевченко генераторов у приближенных к руководству университета частных предпринимателей по завышенным ценам.

"Здесь также ущерб государству по экспертным выводам превышает 1 млн грн. В рамках уголовных производств продолжаются экспертизы и проводятся допросы свидетелей", — сказал собеседник агентства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с инициативой в военное время приравнять коррупцию к государственной измене. По его словам такая инициатива не может действовать постоянно в обществе, но на военное время это поможет.

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