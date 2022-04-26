В Киеве расследуются более 100 уголовных производств по фактам вооруженной агрессии РФ – руководитель столичной прокуратуры

В Киеве расследуются более 100 уголовных производств по фактам вооруженной агрессии РФ – руководитель столичной прокуратуры

Учитывая новые условия на период военного положения, законодатель дал прокуратуре возможность частично выполнять функции суда.

В Киеве расследуется 101 уголовное производство в связи с вооруженной агрессией РФ по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Об этом рассказал руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер в интервью УНН.

По словам прокурора, в результате вражеских обстрелов в столице погибли 89 мирных жителей, в том числе пятеро детей, 398 получили ранения, из них 20 детей. Ракетные нападения нанесли значительные разрушения гражданской инфраструктуре столицы.

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Все случаи обстрелов российской армией мирных жителей и гражданских объектов тщательно фиксируются прокурорами вместе со следователями и экспертами.

"Учитывая новые условия на период военного положения, законодатель дал нам возможность частично выполнять функции суда. Например, по избранию и продлению сроков пресечения, досудебному расследованию и т.д. За этот период мной, заместителями и руководителями окружных прокуратур принято 348 решений, которые в мирное время принимали бы следственные судьи", — рассказал прокурор.

Напомним, прокуратура установила личности российских военных, совершавших зверства в Буче.

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