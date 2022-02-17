В Киеве раскрыли схему обмана в оформлении документов на квартиру: как работает

В Киеве раскрыли схему обмана в оформлении документов на квартиру: как работает

Полицейские раскрыли схему обмана.

В Киеве полицейские раскрыли масштабную схему обмана. 55-летняя женщина требовала деньги у клиентов за оформление уже приобретенных квартир, угрожая лишить права на имущество.

Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Злоумышленница заключала с клиентами предварительные договоры по приобретению квартир на этапе строительства и получала полную оплату за жилье.

Впрочем, через некоторое время после уплаты женщина требовала дополнительно заплатить деньги за оформление документов "через знакомых", а в случае отказа оплатить услугу угрожала лишить права собственности на уже оплаченную квартиру.

Правоохранители задержали злоумышленницу при получении от клиентов 13 тысяч долларов за "решение вопроса".

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса. Ей грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Украине мошенники придумали новый способ обмана через WhatsApp: за минуту перечисляют на "карту" сотни тысяч.

Как не стать жертвой мошенников-любовников

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