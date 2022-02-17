В Киеве раскрыли схему обмана в оформлении документов на квартиру: как работает

Полицейские раскрыли схему обмана.
В Киеве полицейские раскрыли масштабную схему обмана. 55-летняя женщина требовала деньги у клиентов за оформление уже приобретенных квартир, угрожая лишить права на имущество.
Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Злоумышленница заключала с клиентами предварительные договоры по приобретению квартир на этапе строительства и получала полную оплату за жилье.
Впрочем, через некоторое время после уплаты женщина требовала дополнительно заплатить деньги за оформление документов "через знакомых", а в случае отказа оплатить услугу угрожала лишить права собственности на уже оплаченную квартиру.
Правоохранители задержали злоумышленницу при получении от клиентов 13 тысяч долларов за "решение вопроса".
Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса. Ей грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Украине мошенники придумали новый способ обмана через WhatsApp: за минуту перечисляют на "карту" сотни тысяч.
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