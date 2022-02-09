В Киеве расцвели первые подснежники

На Отрадном появилось уже несколько сотен небольших кустов.

В Киеве на Отрадном массиве на улице Академика Стражеско расцвели подснежники.

Об этом сообщает телеканал "Киев".

По словам местных жителей, они посадили подснежники несколько лет назад, однако те разрослись, ведь лужайка расположена в тени между панельными домами. Поэтому для подснежников здесь благоприятные условия для роста. В частности, на лужайке расцвели подснежники обычные, которые являются краснокнижными растениями. Сейчас на этом участке появилось уже несколько сотен небольших кустов.

Однако, по словам жителей, первые подснежники появились здесь еще 10 января.

Напомним, что в Киеве на этой неделе ожидается значительное потепление, которое будет продержится минимум до 17 февраля. Воздух прогреется до +6 градусов.

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