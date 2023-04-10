В Киеве расцвели первые магнолии: где полюбоваться (фото)

Три десятка деревьев уже в белом цвете, среди них и те, которые начинают цвести еще до появления листьев.

Первые магнолии расцвели в столичном ботсаду возле метро "Университет" в Киеве. Три десятка деревьев уже в белом цвете. Среди них и те, которые начинают цвести еще до появления листьев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Такая дождливая погода способствует их цветению. Поскольку эти растения любят влагу. Всего в Ботаническом саду имени Фомина более трех сотен деревьев магнолий 70 видов. Это самая большая коллекция в Украине. Кроме белых, есть желтые, кремовые и розовые. Массовое цветение последних должно начаться через неделю. И тогда сад магнолий заиграет всеми возможными оттенками розового: от нежного до насыщенного красного.

Фото: al_malinovna

"Розовые (магнолии – ред.) создают такую феерию цветения, поскольку большая палитра цветов именно розовых, но они интересно сочетаются. Есть белая с прожилкой красного по лепестку, есть нежно-розовая у основания, а дальше белая, полностью розовая, а есть полностью красная, а изнутри белая", — рассказал куратор коллекции магнолий ботанического сада имени Александра Фомина Роман Палачега.

Фото: al_malinovna

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