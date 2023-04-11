В Киеве расцвели магнолии и сакуры: список локаций и фото

Дождливая погода способствует их цветению.
В Киеве расцвели магнолии и сакуры. Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, они растут в парках и скверах Киева.
Эти цветущие деревья можно увидеть в каждом районе Киева, говорится на сайте КГГА.
Как сообщает "Киевзеленстрой", магнолии взорваны на следующих локациях.
Шевченковский район:
- Пейзажная аллея;
- Парк имени Тараса Шевченко;
- Сырецкий парк.
Подольский район:
- площадь Щекавицкая.
Оболонский район:
- парк "Наталка";
- сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.
Деснянский район:
- парк с водными объектами по просп. Шухевича;
- парк "Киото".
Дарницкий район:
- парк Партизанской славы;
- парк Воинов-интернационалистов;
- сквер на ул. Вербицкого, 12.
Днепровский район:
- парк "Победа";
- сквер на ул. Ивана Миколайчука;
- бульвар Амвросия Бучмы;
- сквер на ул. Шумского, 3
Соломенский район:
- парк "Отрадный";
- парк "Орленок".
Голосеевский район:
- Голосеевский парк им. М. Рыльского.
Различные типы магнолий имеют разное время цветения, пышное цветение обычно длится около 14 дней. Всего в мире насчитывают около 240 видов растений магнолиевых семей. Каждый из них уникален и имеет неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.
Также в столице началось цветение сакуры (японская вишня). К слову, в Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на б-ре Верховной Рады длиной 1402 м (240 растений).
В общем, полюбоваться сакурами можно на таких локациях.
В Днепровском районе:
- б-р Верховной Рады;
- парк Андрея Малышко;
- парк "Победа".
В Деснянском районе:
- парк "Киото";
- парк им. Архитектора Николаева;
- парк им. Сержа Лифаря;
- сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.
В Дарницком районе:
- парк Партизанской славы.
В Шевченковском районе :
- возле Национальной оперы Украины;
- Владимирская горка;
- сквер у Золотых ворот.
В Печерском районе:
- бульвар Липский;
- сквер Бастионный;
- площадь Ивана Франко.
В Подольском районе:
- Куреневский парк;
- сквер возле кинотеатра "Октябрь".
В Оболонском районе:
- парк "Наталка".
В Дарницком районе:
- сквер на Дарницкой площади;
- парк Партизанской славы.
В Соломенском районе:
- парк им. Николая Зерова.
В Святошинском районе:
- сквер на бульваре Академика Вернадского;
- парк "Совки";
- парк "Интернациональный".
Продолжительность цветения сакуры составляет около двух недель в зависимости от вида. К слову, в Японии существует ритуал "ханами" – любование цветами сакуры, которые символизируют быстротечность и хрупкость жизни: люди живут так, как опадает лепесток, – быстро и красиво.
Фото – КГГА, Михаил Криволапов
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