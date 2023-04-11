В Киеве расцвели магнолии и сакуры: список локаций и фото

В Киеве расцвели магнолии и сакуры. Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, они растут в парках и скверах Киева.

Эти цветущие деревья можно увидеть в каждом районе Киева, говорится на сайте КГГА.

Как сообщает "Киевзеленстрой", магнолии взорваны на следующих локациях.

Шевченковский район:

Пейзажная аллея;

Парк имени Тараса Шевченко;

Сырецкий парк.

Подольский район:

площадь Щекавицкая.

Оболонский район:

парк "Наталка";

сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.

Деснянский район:

парк с водными объектами по просп. Шухевича;

парк "Киото".

Дарницкий район:

парк Партизанской славы;

парк Воинов-интернационалистов;

сквер на ул. Вербицкого, 12.

Днепровский район:

парк "Победа";

сквер на ул. Ивана Миколайчука;

бульвар Амвросия Бучмы;

сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

парк "Отрадный";

парк "Орленок".

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Различные типы магнолий имеют разное время цветения, пышное цветение обычно длится около 14 дней. Всего в мире насчитывают около 240 видов растений магнолиевых семей. Каждый из них уникален и имеет неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.

Также в столице началось цветение сакуры (японская вишня). К слову, в Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на б-ре Верховной Рады длиной 1402 м (240 растений).

В общем, полюбоваться сакурами можно на таких локациях.

В Днепровском районе:

б-р Верховной Рады;

парк Андрея Малышко;

парк "Победа".

В Деснянском районе:

парк "Киото";

парк им. Архитектора Николаева;

парк им. Сержа Лифаря;

сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.

В Дарницком районе:

парк Партизанской славы.

В Шевченковском районе :

возле Национальной оперы Украины;

Владимирская горка;

сквер у Золотых ворот.

В Печерском районе:

бульвар Липский;

сквер Бастионный;

площадь Ивана Франко.

В Подольском районе:

Куреневский парк;

сквер возле кинотеатра "Октябрь".

В Оболонском районе:

парк "Наталка".

В Дарницком районе:

сквер на Дарницкой площади;

парк Партизанской славы.

В Соломенском районе:

парк им. Николая Зерова.

В Святошинском районе:

сквер на бульваре Академика Вернадского;

парк "Совки";

парк "Интернациональный".

Продолжительность цветения сакуры составляет около двух недель в зависимости от вида. К слову, в Японии существует ритуал "ханами" – любование цветами сакуры, которые символизируют быстротечность и хрупкость жизни: люди живут так, как опадает лепесток, – быстро и красиво.

Фото – КГГА, Михаил Криволапов

В Ботаническом саду имени Формина уже расцвели первые магнолии

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