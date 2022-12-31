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В Киеве ракета попала в гостиницу и дворец "Украина": появились первые кадры последствий атаки россиян (фото, видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
4878
Время на прочтение
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В Киеве ракета попала в гостиницу и дворец "Украина": появились первые кадры последствий атаки россиян (фото, видео)

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

По состоянию на сейчас известно об одной жертве в столице из-за российского удара.

Во время массированного обстрела Киева российская ракета попала в гостиницу и дворец "Украина".

Фото и видео с места атаки опубликовал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Русский новый год за праздничным столом — это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники". Террористы и убийцы! разбитая гостиница в сердце столицы — это их радость за праздничным столом", — говорится в сообщении Тимошенко.

Россия атаковала ракетами Киев

В Киеве тревогу объявили в 12:49, а в области – в 12:50. В сети сообщалось о взрывах. Согласия их подтвердили в мэрии. В ОВА сообщили о работе ПВО в области.

По данным мэра столицы, взрывы прогремели в трех районах города: Соломенском, Печерском и Голосеевском. По последним данным, в результате атаки одна жертва — это 70-летний мужчина. Еще 8 человек получили ранения. Во время атаки ранен и журналист из Японии. Его госпитализируют медики.

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Дата публикации
Просмотры
4878
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