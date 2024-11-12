В Киеве работник ТЦК попытался совершить самоубийство – СМИ

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Киеве один из работников Печерского ТЦК и СП совершил попытку самоубийства. Мужчина выстрелил себе в голову из пистолета, но выжил.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники.

Собеседник рассказал, что утром 9 ноября в помещении Печерского ТЦК нашли раненым начальника группы персонала, майора Воеводина. По предварительной информации, он совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета.

"Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок". Он находится там в тяжелом состоянии", – сообщил источник.

Обстоятельства и причины происшествия расследуют правоохранители.

Заметим, в телеграм-каналах распространяется информация, что на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка, в которой якобы была указана причина самоубийства – усталость от службы и издевательства руководителя.

К слову, в октябре военнообязанный совершил самоубийство в Полтавском ТЦК и СП.

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