В Киеве сотрудница полузакрытого кладбища продавала места для захоронения

Южное кладбище является полузакрытым, то есть там возможно подзахоронение только в семейные могилы, но работница обещала за 1000 долларов решить вопрос.

В Киеве работница полузакрытого кладбища продавала места для захоронения. Женщина обещала за деньги помочь с местом для захоронения на Южном кладбище. За свои "услуги" она хотела 1000 долларов США.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина искал место для захоронения родственника. Ему сообщили, что кладбище является полузакрытым, то есть там возможно только подзахоронение в семейные могилы. Однако за 1000 долларов США работница кладбища пообещала повлиять на должностных лиц коммунального предприятия, в подчинении которого находится кладбище, и обеспечить выделение места для захоронения", – говорится в сообщении.

За 1 тысячу долларов работница кладбища обещала подзахоронение к чужой могиле/Фото: Киевская городская прокуратура

При этом семья умершего также должна была официально заказать ритуальные услуги на 33 тысячи гривен.

"При передаче денег в сумме 1000 долларов США женщину задержали на месте совершения преступления", — рассказали в прокуратуре.

За 1 тысячу долларов работница кладбища обещала подзахоронение к чужой могиле/Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, в Украине нашли загадочное кладбище, о существовании которого не знали даже местные.

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