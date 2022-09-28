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В Киеве пытаются продать квартиру площадью 13 м² с унитазом у входа (фото)

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© OLX
© OLX
© OLX
© OLX
Скриншот / ©

У входа в квартиру-кладовую расположен унитаз.

В Киеве минимум семь месяцев пытаются продать "смарт-квартиру" площадью 13 квадратных метров. До полномасштабного вторжения России она стоила 22 тысячи долларов.

Сейчас владелец снизил цену до 18 тысяч, говорится в объявлении на сайте OLX.

Так, квартира размером с кладовку расположена на первом этаже пятиэтажного дома в Соломенском районе. Владелец пишет, что это студия со смежным санузлом.

"Стоят новые металлопластиковые окна хорошего качества. Квартира готова к дизайнерским воплощениям нового владельца", – пишет владелец.

Скриншот / ©
Скриншот

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину продажи жилья в Киеве почти остановились, а цены рекордно упали. Рынок недвижимости давно восстановился, однако покупателей еще мало. Эксперты не берутся прогнозировать, что будет с ним дальше. Однако столичные риелторы уверены, что дешевле уж точно не будет.

ТСН.ua с помощью сайтов по поиску недвижимости ОLX.ua и dom.ria.com узнал, какие квартиры и в каком районе Киева можно приобрести, имея бюджет до 30 тысяч долларов.

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