В Киеве пытались эвакуировать авто известного блогера: спор длился пять часов (фото, видео)

Автомобиль погрузили на платформу эвакуатора, туда же вылез возмущенный парень.

В Киеве пытались эвакуировать автомобиль блогера Антона Скуратова.

Спор продолжался более пяти часов.

Об этом сообщает канал "Новини.LIVE".

Конфликт между блогером Антоном Скуратовым и работниками инспекции по автопарковке произошел из-за того, что парень припарковал свой автомобиль с нарушениями правил. Автомобиль погрузили на платформу эвакуатора, и туда же вылез парень, возмущенный, что транспорт собираются отвозить на штрафплощадку.

Скуратов настаивал на своей готовности оплатить законный штраф за нарушение ПДД, чтобы его легковушку KIA не забирал эвакуатор. Но убедить оппонента не удавалось. Водитель эвакуатора отказался возвращать машину владельцу.

Тогда блогер вместе с друзьями залез на платформу эвакуатора в свое авто. А машину с людьми, как известно, перевозить нельзя.

Спор продолжался более пяти часов.

Скуратов заверил, что готов сидеть в легковушке и дальше, хоть всю ночь, чтобы доказать эвакуаторщику свою правоту.

Напомним, в Киеве женщина залезла на бампер эвакуатора, который забрал ее машину.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку