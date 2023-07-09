В Киеве пылала АЗС: госпитализированы три человека (видео)

Кличко подтвердил, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.

В Днепровском районе Киева на Броварском проспекте возник пожар на автозаправочной станции.

Соответствующие фото и видео появились в Сети.

Столб дыма от пожара виден почти со всего левого берега столицы.

Столб дыма виден на весь левый берег / Фото: ТСН.ua

На месте инцидента работают спасатели. К тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

На месте работают спасатели

По предварительной информации, движение по Броварскому проспекту было перекрыто.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС.

"Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют", — отметил мэр столицы.

Позже Кличко уточнил, что пожар на АЗС ликвидирован.

"Огонь бушевал на площади 1500 м кв. Спасатели продолжают разведку помещений. Медики госпитализировали трех пострадавших мужчин. Самому молодому - 17 лет", - подытожил он.

Некоторые телеграмм-каналы писали, что якобы авто протаранило резервуар с топливом. Кличко подтвердил эту информацию.

"Пожар, возникший вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку, полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых авто", - добавил он.