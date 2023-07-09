В Киеве пылала АЗС: госпитализированы три человека (видео)

Кличко подтвердил, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.
В Днепровском районе Киева на Броварском проспекте возник пожар на автозаправочной станции.
Соответствующие фото и видео появились в Сети.
Столб дыма от пожара виден почти со всего левого берега столицы.
На месте инцидента работают спасатели. К тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.
По предварительной информации, движение по Броварскому проспекту было перекрыто.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС.
"Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют", — отметил мэр столицы.
Позже Кличко уточнил, что пожар на АЗС ликвидирован.
"Огонь бушевал на площади 1500 м кв. Спасатели продолжают разведку помещений. Медики госпитализировали трех пострадавших мужчин. Самому молодому - 17 лет", - подытожил он.
Некоторые телеграмм-каналы писали, что якобы авто протаранило резервуар с топливом. Кличко подтвердил эту информацию.
"Пожар, возникший вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку, полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых авто", - добавил он.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине заживо сгорели мужчина и женщина.
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