Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве пылала АЗС: госпитализированы три человека (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3966
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве пылала АЗС: госпитализированы три человека (видео)

Пожар на АЗС в Киеве / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Кличко подтвердил, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.

В Днепровском районе Киева на Броварском проспекте возник пожар на автозаправочной станции.

Соответствующие фото и видео появились в Сети.

Столб дыма от пожара виден почти со всего левого берега столицы.

Столб дыма виден на весь левый берег / © ТСН.ua
Столб дыма виден на весь левый берег / Фото: ТСН.ua

На месте инцидента работают спасатели. К тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

На месте работают спасатели / ©
На месте работают спасатели

По предварительной информации, движение по Броварскому проспекту было перекрыто.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС.

"Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют", — отметил мэр столицы.

Позже Кличко уточнил, что пожар на АЗС ликвидирован.

"Огонь бушевал на площади 1500 м кв. Спасатели продолжают разведку помещений. Медики госпитализировали трех пострадавших мужчин. Самому молодому - 17 лет", - подытожил он.

Некоторые телеграмм-каналы писали, что якобы авто протаранило резервуар с топливом. Кличко подтвердил эту информацию.

"Пожар, возникший вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку, полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых авто", - добавил он.

В Киеве произошел пожар на АЗС

В Киеве произошел пожар на АЗС

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3966
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация