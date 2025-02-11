В Киеве пяный водитель сбил девушку на тротуаре и сбежал: детали от полиции (фото)

Пострадавшая получила перелом ребер и ушибы.
В Киеве полицейские задержали водителя Volkswagen, который 10 февраля пьяным выехал на тротуар, травмировал прохожую и сбежал с места происшествия.
Об этом сообщила полиция Киева.
ДТП произошло на улице Радужной, что в Днепровском районе столицы. По информации правоохранителей, 41-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением на дороге и выехал за пределы проезжей части. На тротуаре автомобиль наехал на 24-летнюю девушку.
Пострадавшая получила перелом ребер и ушибы. Девушка была госпитализирована в больницу.
Виновник аварии пытался сбежать, однако его задержали прохожие и передали полицейским. Алкотест обнаружил в крови водителя 2,45 промилле алкоголя.
Следователи задержали мужчину и начали уголовные производства по статьям о:
- нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения,
- оставлении в опасности.
Нарушителю готовят сообщение о подозрении. Ему грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять авто на срок до пяти лет.
К слову, 5 февраля стало известно, что в Днепропетровской области автобус с людьми влетел в дерево. В аварии пострадало много людей.
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