В Киеве пяный водитель сбил девушку на тротуаре и сбежал: детали от полиции (фото)

В Киеве полицейские задержали водителя Volkswagen, который 10 февраля пьяным выехал на тротуар, травмировал прохожую и сбежал с места происшествия.

Об этом сообщила полиция Киева.

ДТП произошло на улице Радужной, что в Днепровском районе столицы. По информации правоохранителей, 41-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением на дороге и выехал за пределы проезжей части. На тротуаре автомобиль наехал на 24-летнюю девушку.

Пострадавшая получила перелом ребер и ушибы. Девушка была госпитализирована в больницу.

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Виновник аварии пытался сбежать, однако его задержали прохожие и передали полицейским. Алкотест обнаружил в крови водителя 2,45 промилле алкоголя.

Следователи задержали мужчину и начали уголовные производства по статьям о:

нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения,

оставлении в опасности.

Нарушителю готовят сообщение о подозрении. Ему грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять авто на срок до пяти лет.

Полиция Киева задержала виновника ДТП, сбившего девушку/Фото: Полиция Киева

К слову, 5 февраля стало известно, что в Днепропетровской области автобус с людьми влетел в дерево. В аварии пострадало много людей.