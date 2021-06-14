В Киеве пятый день ищут несовершеннолетнюю выпускницу: фото, приметы

Анастасия Савичева, 2003 года рождения, 10 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась.

В Киеве исчезла несовершеннолетняя девушка, которая в этом году закончила школу.

Анастасия Савичева, 2003 года рождения, 10 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает Дарницкое управления полиции Киева.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, подстриженные под каре.

Полиция Киева / Facebook

Была одета в черные кеды, черную короткую юбку, светлую футболку, большие очки с прозрачным стеклом.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении малолетней, просим звонить по номеру "102", — говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом в Броварах исчезла 17-летняя девушка.

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