В Киеве пьяный злоумышленник устроил стрельбу на рынке и попал в мужчину — подробности (фото)

Злоумышленник произвел выстрелы, один из которых попал прохожему в грудь.
В Оболонском районе Киева злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу и попал 53-летнему мужчине в грудь. Пострадавший находится в больнице, его состояние сейчас стабильное. Правоохранители задержали стрелка.
Об этом сообщило ГУ Нацполиции города Киева.
Как рассказали свидетели, неизвестный мужчина в опьяневшем состоянии безосновательно толкнул девушку, на что среагировали ее знакомые и начали вступаться. Во время дальнейшего конфликта злоумышленник достал пистолет и произвел три выстрела, один из которых попал 53-летнему прохожему в грудь.
Нарушителем оказался местный житель 1989 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. У фигуранта изъяли устройство для отстрела резиновых шаров "Форт" и стреляные гильзы.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве произошла загадочная смерть директора школы – коллеги и знакомые назвали две версии.
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