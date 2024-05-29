В Киеве пьяный злоумышленник устроил стрельбу на рынке и попал в мужчину — подробности (фото)

Злоумышленник произвел выстрелы, один из которых попал прохожему в грудь.

В Оболонском районе Киева злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу и попал 53-летнему мужчине в грудь. Пострадавший находится в больнице, его состояние сейчас стабильное. Правоохранители задержали стрелка.

Об этом сообщило ГУ Нацполиции города Киева.

Как рассказали свидетели, неизвестный мужчина в опьяневшем состоянии безосновательно толкнул девушку, на что среагировали ее знакомые и начали вступаться. Во время дальнейшего конфликта злоумышленник достал пистолет и произвел три выстрела, один из которых попал 53-летнему прохожему в грудь.

Злоумышленник, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в Киеве / Фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве

Нарушителем оказался местный житель 1989 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. У фигуранта изъяли устройство для отстрела резиновых шаров "Форт" и стреляные гильзы.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве произошла загадочная смерть директора школы – коллеги и знакомые назвали две версии.

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