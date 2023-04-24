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В Киеве пьяный водитель за 5 минут до комендантского часа на скорости сбил нацгвардейца — соцсети

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
106
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве пьяный водитель за 5 минут до комендантского часа на скорости сбил нацгвардейца — соцсети

На видео видно, как водитель на скорости сносит блокпост, устанавливаемый нацгвардейцами. / Фото: скриншот с видео

В Сети опубликовали видео жуткого ДТП.

В Киеве 21 апреля нетрезвый водитель на скорости сбил военную Национальной гвардии. Пострадавшего с травмами и утратой памяти госпитализировали.

Об этом сообщают в соцсетях.

В соцсетях утверждают, что нетрезвый водитель за 5 минут до комендантского часа на скорости двигался по трассе. Он не остановился перед блокпостом и сбил военного Национальной гвардии.

У потерпевшего диагностировали многочисленные переломы и потерю памяти. Пока за его жизнь борются медики.

Также в Сети опубликовали видео с места аварии, как водитель сбивает правоохранителя.

Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".

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Дата публикации
Просмотры
106
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