В Киеве пьяный водитель за 5 минут до комендантского часа на скорости сбил нацгвардейца — соцсети

В Сети опубликовали видео жуткого ДТП.
В Киеве 21 апреля нетрезвый водитель на скорости сбил военную Национальной гвардии. Пострадавшего с травмами и утратой памяти госпитализировали.
Об этом сообщают в соцсетях.
В соцсетях утверждают, что нетрезвый водитель за 5 минут до комендантского часа на скорости двигался по трассе. Он не остановился перед блокпостом и сбил военного Национальной гвардии.
У потерпевшего диагностировали многочисленные переломы и потерю памяти. Пока за его жизнь борются медики.
Также в Сети опубликовали видео с места аварии, как водитель сбивает правоохранителя.
Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".
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