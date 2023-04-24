В Киеве пьяный водитель за 5 минут до комендантского часа на скорости сбил нацгвардейца — соцсети

В Киеве 21 апреля нетрезвый водитель на скорости сбил военную Национальной гвардии. Пострадавшего с травмами и утратой памяти госпитализировали.

Об этом сообщают в соцсетях.

В соцсетях утверждают, что нетрезвый водитель за 5 минут до комендантского часа на скорости двигался по трассе. Он не остановился перед блокпостом и сбил военного Национальной гвардии.

У потерпевшего диагностировали многочисленные переломы и потерю памяти. Пока за его жизнь борются медики.

Также в Сети опубликовали видео с места аварии, как водитель сбивает правоохранителя.

Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".

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