В Киеве пьяный водитель вылетел на клумбу: момент попал на видео

В Днепровском районе Киева пьяный водитель автомобиля Toyota на скорости въехал в клумбу. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщила столичная патрульная полиция.

"Вчера (11 сентября. – Ред.) мы получили сообщение о ДТП на улице Князя Романа Мстиславовича, где водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в клумбу. Прибыв на место, инспекторы убедились, что водитель не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве пьяный водитель вылетел на клумбу / Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве пьяный водитель вылетел на клумбу / Фото: соцмережі

В полиции добавили, что при общении с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотестера Drager. Результат – 1,34 промилле.

На него составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен).

В Киеве пьяный водитель вылетел на клумбу: видео

Напомним, в Киеве в Голосеевском районе водитель автомобиля врезался в коляску с 3-летним ребенком на пешеходном переходе. Отец с ребенком переходил дорогу на зеленый свет. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и подозрение на перелом носа.

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