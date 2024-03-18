В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, есть пострадавшие: появились фото

Содержание алкоголя в крови 23-летнего горе-водителя почти в девять раз превышало норму.

В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП. Авария произошла по улице Братиславской в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает полиция Киева.

"23-летний водитель Audi в состоянии алкогольного опьянения наехал на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Infiniti, от столкновения легковушка выехала на встречную полосу и въехала еще и в КИА. В результате аварии пострадали двое водителей", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 23-летний водитель автомобиля Audi находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал 1,74 промилле. Заметим, что этот показатель превысил установленную норму почти в девять раз.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

"Двигаясь по проезжей части дороги водитель Audi наехал на автомобиль Infiniti, который ехал впереди него в попутном направлении. В результате удара водитель Infiniti потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще и с автомобилем KIA", - рассказали в полиции.

В результате аварии пострадали двое водителей/Фото: Полиция Киева/Facebook

Водители Infiniti и KIA получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Правоохранители задержали водителя Audi. Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

23-летний водитель автомобиля Audi находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения/Фото: Полиция Киева/Facebook

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в Киеве выпивший водитель перевозил ребенка на переднем сидении авто. Содержание алкоголя в крови горе-отца в 11 раз превышало норму.

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