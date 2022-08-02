В Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе (фото)

В Киеве пьяный водитель за рулем легковушки Mazda насмерть сбил 48-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Происшествие случилось на улице Бориспольской, что в Дарницком районе.

Об этом сообщили в полиции Киева.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Установлено, что 31-летний водитель двигался со стороны улицы Академика Горбунова в направлении улицы Ялтинской, где совершил наезд на женщину.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение. Пассажиры в это время должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию.

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