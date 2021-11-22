В Киеве пьяный водитель на Dacia Logan протаранил Volkswagen: есть пострадавший (видео)

Водителя Volkswagen с травмами доставили в больницу.

Пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию по ул. Березняковской в Киеве.

Его машина выскочила с близлежащей улицы и протаранила Volkswagen.

Об этом сообщил паблик "Магнолия TV".

Водителя Volkswagen забрали в больницу.

Водитель Dacia Logan не скрывал, что он пьян.

В какой-то момент мужчина стал очень агрессивным и его заковали в наручники.

Напомним, в Киеве на бульваре Перова парень, якобы убегавший от драки, трагически погиб под колесами авто. Парень умер мгновенно еще до приезда бригады скорой. Сообщается, что от удара автомобиль Lexus опрокинуло на крышу.

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