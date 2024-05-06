В Киеве пьяный водитель BMW мчался по встречной полосе и покалечил трех человек: фото, видео

Водитель BMW на скорости задел припаркованный автомобиль Volkswagen и столкнулся с автомобилем марки Ford, в котором находились четыре человека.
Пьяное ДТП произошло поздно вечером в субботу, 4 мая, в Голосеевском районе Киева. На улице Большая Васильковская с односторонним движением 25-летний водитель BMW мчался навстречу автомобилям. Он задел припаркованный Volkswagen, после чего врезался в Ford, в котором находились четыре человека.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Трое пассажиров автомобиля Ford госпитализированы в больницу. В результате столкновения 17-летняя девушка получила закрытый перелом левой лучевой кости, у 22-летней пассажирки ушибы плечевого сустава. Еще одна 58-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, гематомы и закрытую черепно-мозговую травму.
В полиции Киева сообщили, что водитель был пьян.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии опьянения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.
Санкция статьи предусматривает до трех лет тюрьмы.
Кроме того, виновника пьяного ДТП лишат права управлять авто сроком от трех до пяти лет. Прокурор направил в суд ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это наиболее суровая мера пресечения, предусмотренная данной статьей.
Опубликовано Киевская городская прокуратура Понедельник, 6 мая 2024 г.
Напомним, Печерский райсуд Киева заключил под стражу без права внесения залога 19-летнего водителя BMW X3. Он сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Князей Острожских. Медики госпитализировали ее в больницу с тяжелыми травмами. Следователи установили, что водитель ехал с превышением максимально разрешенной скорости, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на "зебре" на женщину, которая переходила дорогу. Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.
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