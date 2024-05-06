В Киеве пьяный водитель BMW мчался по встречной полосе и покалечил трех человек: фото, видео

Водитель BMW на скорости задел припаркованный автомобиль Volkswagen и столкнулся с автомобилем марки Ford, в котором находились четыре человека.

Пьяное ДТП произошло поздно вечером в субботу, 4 мая, в Голосеевском районе Киева. На улице Большая Васильковская с односторонним движением 25-летний водитель BMW мчался навстречу автомобилям. Он задел припаркованный Volkswagen, после чего врезался в Ford, в котором находились четыре человека.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Трое пассажиров автомобиля Ford госпитализированы в больницу. В результате столкновения 17-летняя девушка получила закрытый перелом левой лучевой кости, у 22-летней пассажирки ушибы плечевого сустава. Еще одна 58-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, гематомы и закрытую черепно-мозговую травму.

В полиции Киева сообщили, что водитель был пьян.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии опьянения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает до трех лет тюрьмы.

Водитель автомобиля BMW отказался от прохождения медосмотра / Фото: Прокуратура Киева

Кроме того, виновника пьяного ДТП лишат права управлять авто сроком от трех до пяти лет. Прокурор направил в суд ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это наиболее суровая мера пресечения, предусмотренная данной статьей.

Опубликовано Киевская городская прокуратура Понедельник, 6 мая 2024 г.

Напомним, Печерский райсуд Киева заключил под стражу без права внесения залога 19-летнего водителя BMW X3. Он сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Князей Острожских. Медики госпитализировали ее в больницу с тяжелыми травмами. Следователи установили, что водитель ехал с превышением максимально разрешенной скорости, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на "зебре" на женщину, которая переходила дорогу. Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.

Читайте также ведущие новости дня: